Ко Дню Победы на улицах Томска смонтируют новую иллюминацию

Порядка 5 млн рублей направлено из городского бюджета на приобретение и монтаж праздничной иллюминации ко Дню Победы. Планируется, что яркие световые элементы в виде пламени и Вечного огня будут установлены на шести городских магистралях – Елизаровых, Балтийской, Осенней, Энтузиастов, Клюева и Ленина.

Всего на световых опорах будет смонтировано 150 консолей, еще 118 опор будут оформлены неоновыми лентами. В настоящее время департамент дорожной деятельности и благоустройства объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит указанные работы к середине апреля.



«Вечный огонь символизирует память о событиях страшных лет войны, о каждом герое, отдавшем свою жизнь во имя мира. В нашем городе он горит в Лагерном саду, у Мемориала боевой и трудовой славы томичей. В прошлом году специалисты Томского электромеханического завода изготовили новый декоративный элемент горелки Вечного огня – стальную накладку в виде красной звезды. Она была установлена перед празднованием Дня Победы. В этом году мы решили украсить улицы Томска новыми элементами праздничной иллюминации и в числе предложенных эскизов остановились на Вечном огне», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





Добавим, что также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут благоустроены улицы, проспекты или площади, названные в честь воинских частей или героев войны. Там будут установлены памятные знаки в виде звезд. В Советском районе «Звезды героев» появятся на пяти улицах, в Октябрьском на – шести, в Ленинском — на четырех улицах, в Кировском районе – на трех.





До 1 мая 2020 года юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручат 2260 томичам: участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам концлагерей и труженикам тыла. Самой многочисленной из представленных категорий сегодня являются труженики тыла: сегодня их в Томске около 2000 человек.





Томичи могут помочь ветеранам, пополнив благотворительный счет «Победа». В 2019 году за счет безвозмездных поступлений была оказана помощь 170 ветеранам на общую сумму более 2 млн рублей. Всего на счет поступило 3,7 млн рублей. Работа по наполнению счета ведется в течение всего года.





Денежные средства можно перечислить по следующим реквизитам.