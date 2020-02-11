Кнорр назвал фейком информацию о содержании в томской рыбе тяжелых металлов
Замгубернатора по агропромышленности Андрей Кнорр не согласен с результатами экспертиз регионального Роспотребнадзора, которые показали, что в большинстве рыбы, выловленной в Томской области, превышено содержание тяжелых металлов.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в продукции Колпашевского рыбозавода Россельхознадзор обнаружил превышение содержания ртути почти в два раза. Карась и окунь с превышениями вылавливались в Оби на территории Колпашевского района. Дополнительную экспертизу провел Роспотребнадзор и не выявил нарушений. Позже Россельхознадзор провел еще одно исследование и вновь обнаружил превышения. Расхождение результатов с экспертизой коллег ведомство объяснило более современной техникой, которую использует Россельхознадзор при работе. Сейчас для того, чтобы разобраться в конфликте ведомства и рыбозавода, создана межведомственная комиссия. В нее входят представители природоохранных служб, Рыбнадзора, департамента природных ресурсов, рыбного и охотничьего хозяйства, Роспотребнадзора, силовых структур.
Однако руководитель томского Россельхознадзора Вадим Чиркин заявлял, что тяжелые металлы специалисты ведомства находили не только в колпашевской рыбе, но и в других образцах, выловленных в Томской области. Он отмечал, что из 18 отобранных на территории региона проб в 10 выявили содержание тяжелых металлов. Московский аппарат поставил перед томским ведомством задачу найти источник загрязнения рыбы и оставил вопрос на контроле.
Замгубернатора Андрей Кнорр не согласен с такими результатами исследований. По его словам, пробы брали и другие лаборатории, и они не нашли превышений опасных веществ.
«Мне сложно давать оценку адекватности действий Россельхознадзора, но я верю не только их лабораториям. Не буду эту тему развивать, касаемо лабораторий, но хочу сказать, что мы доверяем и другим аккредитованным лабораториям. Четыре лаборатории по заказу СК дали отрицательный результат (речь идет об инциденте на колпашевском рыбозаводе - прим. ред.). Я просто не понимаю, как на всей Оби ртуть будет течь. Никогда в лабораториях, даже в одной из самых сильных, мы этого не находим. Потом заборы, как они это делают (Россельхознадзор - прим. ред.), там масса нарушений. Предприниматель принес, отдал (на анализ - прим. ред.), где она хранилась? Есть специальная методика доставки, хранения. Как он ее хранили, может быть, у него в сейфе ртуть лежит? Я не знаю, но я себе не представляю, чтобы у нас по Томской области сейчас плавала ртуть в таком массовом порядке: в Каргаске, Александровском, Колпашеве, как это вообще возможно? У нас что, ртутный источник? Ничего не хочу плохого сказать к самому Россельхознадзору, но, к сожалению, там в последнее время появились люди, которые любят фейки», — заявил Андрей Кнорр на своей пресс-конференции.
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