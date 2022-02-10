Кнорр: Китайский менеджмент оказался неэффективным в лесной отрасли

Напомним, в 2008 году в Томской области подписали меморандум о создании лесопромышленного парка. Планировалось, что предприятие станет самым крупным в Асине, будет перерабатывать 4,5 тысячи кубометров древесины в год и создаст пять тысяч рабочих мест для жителей Асиновского и соседних Верхнекетского и Тегульдетского районов.

Тогда заявлялось, что на базе ЛПК будут построены шесть заводов переработки древесины. В феврале 2015 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски мощностью в 150 тысяч кубометров. Завод МДФ-плит с 2016 года работает в техническом режиме. Официальный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса, если верить сайту компании, намечен на второй квартал 2022 года.

В 2021 году стало известно, что треть предприятий Асиновского ЛПК так и не вышли на проектную мощность. По данным обладминистрации, переданный в аренду лесной фонд с ежегодной разрешенной заготовкой древесины в объеме 1,5 миллиона кубометров осваивается только на 35%.