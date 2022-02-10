Кнорр: Китайский менеджмент оказался неэффективным в лесной отрасли

Заводы Асиновского ЛПК не могут выйти на проектные мощности из-за неэффективного руководства со стороны китайской стороны, заявил замгубернатора Андрей Кнорр.
Напомним, в 2008 году в Томской области подписали меморандум о создании лесопромышленного парка. Планировалось, что предприятие станет самым крупным в Асине, будет перерабатывать 4,5 тысячи кубометров древесины в год и создаст пять тысяч рабочих мест для жителей Асиновского и соседних Верхнекетского и Тегульдетского районов.
Тогда заявлялось, что на базе ЛПК будут построены шесть заводов переработки древесины. В феврале 2015 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски мощностью в 150 тысяч кубометров. Завод МДФ-плит с 2016 года работает в техническом режиме. Официальный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса, если верить сайту компании, намечен на второй квартал 2022 года.
В 2021 году стало известно, что треть предприятий Асиновского ЛПК так и не вышли на проектную мощность. По данным обладминистрации, переданный в аренду лесной фонд с ежегодной разрешенной заготовкой древесины в объеме 1,5 миллиона кубометров осваивается только на 35%.
«У них есть проблема с сырьевой базой — шпоном. То есть, низкая эффективность при заготовке древесины. Они на протяжении последних нескольких лет не могут выйти на тот объем заготовки древесины, которая нужна им для выполнения тех планов по загрузке мощности. Частично они даже покупали сырье на свободном рынке у лесозаготовителей. Завод по МДФ-плитам работает лучше, и они ближе подходили к выполнению плана. Были у них проблемы с качеством, но они все исправили. Плюс, на одно время закрывался китайский рынок и они работали с азиатским», — прокомментировал ситуацию замгубернатора Андрей Кнорр.
По словам Кнорра, главная причина — неэффективность менеджмента с китайской стороны.
«Я очень ругаюсь на них за несколько моментов. Они снизили лесопиление до минимума и передали это другому заготовителю. Почему мы внимательно к этому относимся? Это ведь не вопрос китайских инвесторов, у нас там работают люди. Это серьезный рынок, это порядка 6 тысяч человек, которые на этом производстве завязаны. Поэтому мы относимся очень внимательно и требуем соответственно», — подчеркнул он.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка Асиновского завода МДФ-плит в 2020 году составила 1,317 млрд рублей. При этом, чистый убыток компании составил больше 600 млн рублей. Завод входит в систему холдинга «РусКитИнвест», который закончил 2020 год с убытком в миллиард рублей. Сейчас пост гендиректора компании занимает Дэн Юнцинь. Ранее эту должность занимал Пэн Гоцин, которого сейчас подозревают в неуплате налогов.
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