Книжные полки появятся в новом здании томского аэропорта

В Томске подвели итоги конкурса дизайн-проектов зоны отдыха для пассажиров «Студенческое пространство». Победителем стала студентка четвертого курса архитектурного факультета Дарья Якименко. На основе ее работы создадут зону отдыха для нового терминала томского аэропорта.

В ходе строительства нового терминала, возникла необходимость отразить в интерьере уникальный дух и самобытность Томска – студенческого города. Конкурс по созданию проекта «Студенческое пространство» был объявлен в апреле 2021 года.

Проект предусматривает зону кроссбукинга – свободную от гаджетов, где каждый может погрузиться в атмосферу книжного мира. Пространство предполагает много места для сидения и преобладание зелени. Главный элемент пространства – книжные стенды, выполненные в форме букв вместе составляющих имя города – Томск. Каждый стенд – это отдельный жанр литературы. Стеллажи выполнены из древесины, а полки из цветного пластика.

«За основу взят бирюзовый цвет, для меня он символизирует небо, – отмечает Дарья. – Одна из стен должна стать арт-объектом, центром притяжения внимания пассажиров. На ней будут изображены маршруты самолетов. Причем, они не будут ограничиваться стеной, заходя на пол и потолок. Каждая линия – это путь и все они сходятся в Томске. Путь имеет широкое значение для каждого из нас: дорожный путь, жизненный путь, путь развития человека. Противоположная стена выполнена из панно, на котором изображены логотипы каждого университета – символизируя единство».