Книжные полки появятся в новом здании томского аэропорта
В Томске подвели итоги конкурса дизайн-проектов зоны отдыха для пассажиров «Студенческое пространство». Победителем стала студентка четвертого курса архитектурного факультета Дарья Якименко. На основе ее работы создадут зону отдыха для нового терминала томского аэропорта.
В ходе строительства нового терминала, возникла необходимость отразить в интерьере уникальный дух и самобытность Томска – студенческого города. Конкурс по созданию проекта «Студенческое пространство» был объявлен в апреле 2021 года.
Проект предусматривает зону кроссбукинга – свободную от гаджетов, где каждый может погрузиться в атмосферу книжного мира. Пространство предполагает много места для сидения и преобладание зелени. Главный элемент пространства – книжные стенды, выполненные в форме букв вместе составляющих имя города – Томск. Каждый стенд – это отдельный жанр литературы. Стеллажи выполнены из древесины, а полки из цветного пластика.
«За основу взят бирюзовый цвет, для меня он символизирует небо, – отмечает Дарья. – Одна из стен должна стать арт-объектом, центром притяжения внимания пассажиров. На ней будут изображены маршруты самолетов. Причем, они не будут ограничиваться стеной, заходя на пол и потолок. Каждая линия – это путь и все они сходятся в Томске. Путь имеет широкое значение для каждого из нас: дорожный путь, жизненный путь, путь развития человека. Противоположная стена выполнена из панно, на котором изображены логотипы каждого университета – символизируя единство».
Ранее сообщалось, что эропортовый холдинг «Новапорт», которому принадлежит аэропорт Томска, планирует начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Общий объем инвестиций с учетом вложений в привокзальную площадь и системы обеспечения составит порядка 5 млрд рублей. Запустить терминал в эксплуатацию планируется через 20 месяцев после начала строительных работ.
Новый терминал будет включать в себя необходимые зоны досмотра, залы ожидания до предполетного досмотра и после его прохождения, зону выдачи багажа, помещения для службы авиационной безопасности, полиции и обработки багажа, служебно-административные помещения, магистральную галерею для выхода пассажиров на посадку.
Также в аэровокзальном комплексе будут: комната отдыха пассажиров с детьми, кассово-справочный блок, бар, кафе, киоски, магазины и другие помещения.