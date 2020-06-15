Книга томича Ильи Яблокова вошла в лонг-лист премии «Просветитель»

Книга томича, выпускника исторического факультета ТГУ Ильи Яблокова, «Русская культура заговора» вошла в лонг-лист премии «Просветитель», которая вручается ежегодно лучшей, по мнению жюри премии, научно-популярной книге на русском языке.
Книга рассказывает о том, как развивались теории заговора на постсоветском пространстве, анализирует причины их популярности, разбирает наиболее ходовые конспирологические сюжеты, показывает, каким образом они используются политическими элитами.
Обложка книги «Русская культура заговора»
Цитата
«Это неспроста», «Кому-то это выгодно» — наверняка вам доводилось слышать подобные комментарии к событиям в мире, России или даже собственном городе. Невидимая рука таинственных выгодоприобретателей обнаруживается всякий раз, когда требуется объяснить, почему «обычные люди, как мы» стали жить хуже или почему то или иное несчастье случилось именно с нами. Взрывы в метро, невзлетевшие ракеты, финансовые кризисы — что бы ни происходило в мире и в России, одна объяснительная модель возникает вновь и вновь: это заговор, зловещий план тайной силы, стоящей за чередой исторических событий и превратившей жизнь россиян в мучения.
Номинированная на премию книга является результатом полутора десятков лет изучения историком конспирологического дискурса. В настоящее время доктор философии Илья Яблоков преподает в университете Лидса (Великобритания), является автором многочисленных статей о социологии российских медиаэлит и истории русских медиа.
Наряду с исследованием Ильи Яблокова в лонг-лист (25 наименований) премии вошли книги Олега Воскобойникова «Средневековье крупным планом», Аси Казанцевой «Мозг материален», Григория Ревзина «Как устроен город» и др.
Короткий список премии «Просветитель» (8 книг) будет объявлен 17 сентября 2020 года.
О премии
Премия была учреждена в 2008 году основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation.
Задача премии, как ее определяют учредители – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях.
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