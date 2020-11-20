Заключенный накануне на два месяца под арест по обвинению в превышении должностных полномочий и временно отстраненный от должности решением Кировского суда мэр Томска Иван Кляйн обратился к томичам. Текст обращения опубликовали его адвокаты в телеграм-канале «Дело Кляйна». Приводим этот текст.





«Дорогие томичи! Хочу обратиться к вам и объяснить суть предъявленного мне обвинения в превышении должностных полномочий. Обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016-2017 годов и не совпадающих с фактами и законом. В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов) будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО «Томское пиво» использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом.





В 2019 г. спорный земельный участок был переведен в жилую зону, однако деятельность подразделения завода на Мокрушина продолжается без всяких ограничений. Мое решение об отказе в переводе земель Аминова Р.Х. для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 г.





Я с вами честен. Каждый из вас может проверить обоснованность предъявленного мне обвинения. Все принятые мною, иными органами и должностными лицами акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках. Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинения и убедиться в его надуманности. Я всегда думал и продолжаю думать о нашем Томске и его жителях. Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете. Я уверен в своей правоте и буду защищать свое честное имя. Надеюсь на вашу поддержку!».