Клуб «Наяда» ТУСУРа картографировал дно трёх томских озёр

Аквалангисты клуба подводного плавания «Наяда» ТУСУРа сделали карты дна трех томских озер. Они помогут в обеспечении безопасности отдыхающих, а также могут быть использованы при проведении благоустройства озёр Томска. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ориентируясь на обеспечение безопасности отдыхающих томичей, впервые в этом году клубом «Наяда» было картографировано озеро Мальцево, которое расположено в районе посёлка Самусь. Как показала карта, дно озера ровное, без аномалий. Глубоких ям или каких-либо холмов не обнаружено. Незначительные углубления по центральной части похожи на источники и родники, питающие озеро. Эта карта была передана спасателям, которые работают на этом озере.

Кроме того, аквалангисты составили карты Кудровского озера (Нефтехим), Университетского озера. Причем картографирование Университетского озера носило и научно-прикладной характер, отмечают в ТУСУРе.

«Мы поставили перед собой задачу оценить средний объём воды, уточнить глубину, площадь водоёма и его зеркала. На основе этих данных можно анализировать такие составляющие, как количество и полноводность впадающих в озеро родников, проводить исследования подземных вод: поскольку не вся вода вытекает из этого озера над землёй, часть уходит под землю. А подземные реки — крайне интересный объект для научных исследований», — приводит пресс-служба слова руководителя клуба подводного плавания «Наяда» Кирилла Бородина.