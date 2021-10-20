Клуб «Наяда» ТУСУРа картографировал дно трёх томских озёр

Аквалангисты клуба подводного плавания «Наяда» ТУСУРа сделали карты дна трех томских озер. Они помогут в обеспечении безопасности отдыхающих, а также могут быть использованы при проведении благоустройства озёр Томска. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Ориентируясь на обеспечение безопасности отдыхающих томичей, впервые в этом году клубом «Наяда» было картографировано озеро Мальцево, которое расположено в районе посёлка Самусь. Как показала карта, дно озера ровное, без аномалий. Глубоких ям или каких-либо холмов не обнаружено. Незначительные углубления по центральной части похожи на источники и родники, питающие озеро. Эта карта была передана спасателям, которые работают на этом озере.
Кроме того, аквалангисты составили карты Кудровского озера (Нефтехим), Университетского озера. Причем картографирование Университетского озера носило и научно-прикладной характер, отмечают в ТУСУРе.
«Мы поставили перед собой задачу оценить средний объём воды, уточнить глубину, площадь водоёма и его зеркала. На основе этих данных можно анализировать такие составляющие, как количество и полноводность впадающих в озеро родников, проводить исследования подземных вод: поскольку не вся вода вытекает из этого озера над землёй, часть уходит под землю. А подземные реки — крайне интересный объект для научных исследований», — приводит пресс-служба слова руководителя клуба подводного плавания «Наяда» Кирилла Бородина.
При проведении картографии члены клуба «Наяда» сканировали ил и твердый грунт. Для этого, например, пришлось очистить дно Университетского озера. В результате получена трёхмерная карта, которую можно импортировать в другие программы, в том числе в единый план местности. Это может быть полезно при планировании благоустройства: для выбора места для пирса важно выбрать место с наибольшей глубиной, а для высадки кувшинок — более мелководную часть.
Все картографические работы на водоёмах проводятся с помощью технологии, которая была разработана студентами факультета электронной техники ТУСУРа в рамках грантового конкурса «УМНИК».
Отмечается, что первая карта дна водоёма была построена членами клуба «Наяда» 10 лет назад. Всего за десять лет были построены карты более 20 водоёмов как в Томской области, так и в других регионах.