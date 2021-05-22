Клуб активных горожан приглашает томичей обсудить будущее исторического центра Томска

Новости

Центр развития городской среды Томской области разработал стратегию развития исторического центра в границах ул. Бакунина, ул. Октябрьской, ул. Шишкова, ул. Обруб». Клуб активных горожан приглашает томичей вместе обсудить, как сохранить историю и привлечь туристов в наш город.

Фото: Центр развития городской среды

О проекте

Проект, который представят архитекторы, направлен на «преобразование исторически сложившегося градостроительного комплекса путем восстановления его утраченных частей, планировочно-пространственной структуры, композиционной целостности и функциональной активности». В ходе разработки стратегии сотрудники Центра организовывали встречи с жителями района, представителями бизнеса и местной администрации, чтобы выяснить, как должен функционировать и развиваться этот район.

О территории

Сегодня это одно из значимых мест Томска — место, где зародился город. Историческая ценность данной территории неоспорима, сохранившаяся структура улиц, каменная и деревянная архитектура 19 – начала 20 веков дают представление об облике города прошлых лет. Небольшой район на юго-восточном склоне Воскресенской горы, ограниченный нынешними улицами Загорной, Шишкова и Лермонтова назывался «Болотом». Его название отражает особенности ландшафта — топкий грунт, служивший основателям крепости естественной защитой от нападений «киргизцев». Большому строительству здесь мешал слабый грунт, поэтому заселение района шло медленными темпами. Но, несмотря на официальные запреты, к середине XIX в. здесь был образован ряд улиц и переулков.

Публичное обсуждение стратегии развития исторического центра Томска пройдет в четверг 27 мая в коворкинге «Точка кипения — Томск».

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Начало в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 26, 2 этаж. Регистрация по ссылке.

Предварительно познакомиться с проектом Центра развития городской среды можно в материале ТВ2.