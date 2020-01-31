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31 января,
2020
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Новости

Клуб активных горожан приглашает на «Зеленую встречу»

Маргарита Некратова
Маргарита Некратова
4 часа назад

Шестого февраля в Томске состоится круглый стол по проблемам городского озеленения. Это первое мероприятие из планируемого цикла «Зелёные встречи». Оно будет посвящено вопросам, связанным с томскими деревьями, кустарниками и газонами.  

Круглый стол по проблемам городского озеленения: анонс мероприятия
Круглый стол по проблемам городского озеленения: анонс мероприятия
Фото: Маргарита Некратова

Какие породы деревьев и кустарников лучше подходят нашему городу? Есть ли альтернатива варварской обрезке? Кто должен контролировать качество саженцев, заменяющих старые деревья? Нужно ли белить стволы и убирать опавшие листья?


В программе круглого стола выступления:


  • Планы на 2020 год и ближайшие 5 лет по озеленению города Томска

Сергей Аушев / начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска

  • Озеленение города Томска: проблемы и возможные пути их решения

Лариса Куровская / кандидат биологических наук, руководитель Томского ландшафтного клуба, инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, доцент ТГУ

  • Что такое газон и какие газоны на самом деле нужны городу?

Марьяна Ильина / дендролог центра развития городской среды Томской области


На круглый стол приглашены эксперты:


Галина Шанина, предприниматель, директор ООО «Трубачево», учредитель ООО «Зеленстрой»

Александр Ревушкин, доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники БИ ТГУ

Михаил Ямбуров, кандидат биологических наук, директор Сибирского ботанического сада ТГУ

Нина Москвитина, доктор биологических наук, заведующая кафедрой зоологии позвоночных ТГУ

Валентина Спирина, кандидат биологических наук, доцент кафедры почвоведения и экологии почв БИ ТГУ

Ольга Воронина, кандидат архитектуры, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ ТГУ

Наталья Ованенко, дендролог, инженер садово-паркового хозяйства Сибирского ботанического сада ТГУ


Мероприятие проводится Клубом активных горожан при поддержке Томского ландшафтного клуба.


Дата: 6 февраля

Начало: 18.30

Место: Российско-немецкий дом, ул. Красноармейская, 71. 

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