Клиники СибГМУ возобновили оказание экстренной и неотложной медпомощи

Сегодня клиники СибГМУ возобновили работу. Об этом ТВ2 рассказали читатели. В начале мая хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. Оперативный штаб Томской области по борьбе с КОВИД сообщал, что на 6 мая 2020 года было зафиксировано дес ять случаев положительных тестов на COVID-19 у медицинского персонала клиник СибГМУ.

С 13 мая клиники СибГМУ возобновили оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с графиком дежурств по скорой помощи, за исключением гинекологической клиники, – уточнили в пресс-службе СибГМУ.

Ранее в клиниках СибГМУ было организовано взятие более 800 мазков на COVID-19, как в плановом порядке у сотрудников (группа риска медработников), так и у контактных лиц с заболевшими. Выявились ли дополнительно случаи заражения, неизвестно.





Напомним, что медработники клиник СибГМУ рассказали ТВ2 о вспышке коронавируса в своем медучреждении в начале мая. До этого никакой официальной информации о заражении медиков не было. Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев лишь сообщал, что среди заболевших COVID-19 медицинских сотрудников не более 10 %.





После публикации ТВ2 стало известно, что пациент Владимир Шабанов, которому делал плановую операцию хирург из СибГМУ с коронавирусом, оказался в МСЧ № 2 с положительным тестом на КОВИД.