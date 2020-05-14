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14 мая,
2020
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Клиники СибГМУ возобновили оказание экстренной и неотложной медпомощи

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Сегодня клиники СибГМУ возобновили работу. Об этом ТВ2 рассказали читатели. В начале мая хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. Оперативный штаб Томской области по борьбе с КОВИД сообщал, что на 6 мая 2020 года было зафиксировано десять случаев  положительных тестов на COVID-19 у медицинского персонала клиник СибГМУ.

Клиники СибГМУ возобновили оказание экстренной и неотложной медпомощи
Фото: СибГМУ

С 13 мая клиники СибГМУ  возобновили оказание экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с графиком дежурств по скорой помощи, за исключением гинекологической клиники, – уточнили в пресс-службе СибГМУ.

Ранее в клиниках СибГМУ было организовано взятие более 800 мазков на COVID-19, как в плановом порядке у сотрудников (группа риска медработников), так и у контактных лиц с заболевшими. Выявились ли дополнительно случаи заражения, неизвестно.


Напомним, что медработники клиник СибГМУ рассказали ТВ2 о вспышке коронавируса в своем медучреждении в начале мая. До этого никакой официальной информации о заражении медиков не было. Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев лишь сообщал, что среди заболевших COVID-19 медицинских сотрудников не более 10 %.


После публикации ТВ2 стало известно, что пациент Владимир Шабанов, которому делал плановую операцию хирург из СибГМУ с коронавирусом, оказался в МСЧ № 2 с положительным тестом на КОВИД.

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