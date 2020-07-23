«Клиника «Больничная» перестает принимать пациентов с COVID-19

Служба КТ-диагностики ЦРБ «Клиника Больничная» прекратила прием пациентов с подозрением на COVID-19. С 23 июля переходит на обычный режим работы. Об этом ТВ2 сообщили в лечебном учреждении.

«22 июня – последний день работы службы КТ-диагностики «Клиники «Больничная» для пациентов скорой медицинской помощи Томска. «Клиника «Больничная» явилась единственным сортировочным пунктом пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID – 19, осуществляя КТ органов грудной клетки (легких)», — рассказали в клинике.





Как пояснила специалист по связи с общественностью Людмила Насонова, во второй медсанчасти установили томограф, поэтому всех пациентов будут теперь направлять туда.





«Это было общее решение совместно с департаментом здравоохранения. Мы являлись негосударственной клиникой и в короткий срок мобилизировались. И все пациенты, которые были в городе с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом проходили через сортировочный пункт клиник, что позволило не увеличивать коечный фонд COVID – госпиталей. И помочь городу, потому что, действительно, пациентов было некуда возить. Теперь мы закрылись и решили объяснить, почему», — сказала Людмила Насонова.





В клинике также отметили, что за время работы службы было проведено несколько тысяч исследований по полису ОМС, при этом не заболел ни один сотрудник клиники, работающий в «красной» зоне.





С 23 июля отделение рентген диагностики будет работать в обычном режиме для всех томичей. Возобновит прием пациентов и травмпункт.