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Клиенты Tele2 навсегда получат в два раза больше гигабайтов

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Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом. Каждый месяц новые клиенты будут получать двойной пакет трафика. Они свободны делать с дополнительными гигабайтами все что угодно, в том числе продавать на «Маркете» и делиться с друзьями. Предложение доступно при подключении к Tele2 до 30 сентября.

В рамках специального предложения новые клиенты компании получат в два раза больше интернет-трафика на общение и развлечения за неизменную плату. Для участия в программе нужно до 30 сентября подключиться к сети Tele2 на тарифы: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и предлагает новым абонентам не просто разовое удвоение количества гигабайтов, а возможность получать двойной объем пакета интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет работает бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф.

Клиент сможет распоряжаться дополнительным пакетом интернет-трафика без ограничений. Он сам решает, что делать с дополнительными гигабайтами: использовать в полном объеме, делиться, продавать на «Маркете Tele2» или переносить на следующий месяц.

«Мы стремимся поддерживать образ жизни пользователей услуг связи, следовать трендам и запускать именно те акции, которые ожидают наши потенциальные клиенты. Меняется поведение и потребности людей, сегодня аудитория становится все более цифровой – во втором квартале 2021 года объем потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 вырос на 30% год к году. Поэтому в рамках акции наши новые клиенты получают в два раза больше гигабайтов за стандартную стоимость. Уверен, что это привлечет в нашу сеть активных пользователей интернета, которые по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании».
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2

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