Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi
Новости

Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

ТВ2 ТВ2

С 20 августа по 30 сентября 2021 года покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн». Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайте tele2.ru.

Кинотариф «Везде онлайн» включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Томской области ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Томской области составляет 500 рублей в месяц, за полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink (18+) с номером Tele2.

Смартфон Xiaomi Redmi 9T – функциональный гаджет на базе операционной системы Android 10.0. Тонкие рамки корпуса, 6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+ выполнен по технологии IPS. Высокое разрешение 2340 x 1080 пикселей обеспечит четкость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-Res Audio™.  8-ядерный процессор дает высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева. Благодаря аккумулятору с емкостью 6000 мА/ч Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео – 17 часов, музыки – 195 часов, разговора – 56 часов. Несмотря на аккумулятор большой емкости, смартфон весит менее 200 граммов.

«Мы поддерживаем запросы наших клиентов и предоставляем уникальные предложения. Tele2 продолжает развивать сотрудничество с Xiaomi, спрос на устройства этого бренда неизменно растет, что подтверждает динамика их продаж в нашей рознице, а также на мировом и российском рынке. По доступной цене клиенты получают качественный и функциональный гаджет, который открывает им все преимущества цифровых сервисов. Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс. Важно отметить, что качество сети Теle2 и тесная техническая работа с вендором позволят нашим абонентам в полной мере ощутить высокие скорости передачи данных на устройстве», — комментирует директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.

Новости Телекома

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.