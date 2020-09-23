Клиенты банка «Открытие» могут сами выбрать размер страховки при кредите

Банк «Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно выбрать условия страховой программы при получении кредитов наличными. Продукт «Защита кредита конструктор» позволяет заемщику выбрать именно те риски, которые наиболее актуальны для него в текущий момент, не переплачивая за ненужные опции в готовых программах страхования.

Новая программа состоит из двух частей. Базовое страховое наполнение покрывает тотальные риски: уход из жизни или инвалидность I или II группы. Вторая часть — дополнительные опции. Среди них страхование таких рисков, как потеря работы, получение травмы, страхование детей, диагностирование и лечение критических заболеваний, в том числе онкологии, а также страхование имущества и гражданской ответственности. Клиент может выбрать любой набор дополнительных рисков, причем чем больше дополнительных опций будет добавлено в программу, тем выгоднее будет для него приобретение каждого отдельно взятого риска.





Стоимость страхования по новой программе считается индивидуально. При этом заемщик получает возможность воспользоваться специальной ставкой по кредиту наличными на первый год – 6,9 % годовых. За приобретение дополнительных опций клиент получает бесплатные сервисы в подарок – дистанционные юридические или медицинские консультации.





Для тех, кто затрудняется в выборе страхового наполнения, дополнительные риски будут подобраны при оформлении заявки на кредит автоматически. При этом заемщик может при желании изменить свою программу – произвести замену опций или добавить новые.