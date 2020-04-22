Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные медицинские консультации

Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные онлайн-консультации терапевтов и других специалистов. Консультации проводятся, в том числе по профилактике и лечению COVID-19.

Сервис, который банк предоставляет совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», будет бесплатным до 31 мая 2020 года. Услуга доступна как для действующих, так и для новых клиентов, оформивших любой банковский продукт «Открытия». Активировать сервис можно самостоятельно, отправив заявку на подключение телемедицины в интернет банке или мобильном приложении.





Консультации дежурных врачей терапевтов можно получить в любое время в режиме 24/7. Профильные специалисты консультируют по предварительной онлайн-записи. Среди них — кардиолог, отоларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, диетолог, гастроэнтеролог, психиатр, травматолог-ортопед, косметолог, дерматовенеролог, невролог и другие. При этом число консультаций как терапевтов, так и медиков более узких специальностей, не ограничено.





Онлайн-прием ведут практикующие врачи ведущих российских клиник. Консультации можно получить в любом удобном формате по выбору клиента – видео или аудио в чате на сайте rgsl.medzdrav.ru, в мобильном приложении «Медздрав» или по телефону 8 (800) 550-61-11.





Сервис позволяет клиентам, находящимся на самоизоляции, пройти курс необходимого лечения, не выходя из дома: получить консультацию по симптомам при ухудшении самочувствия, уточнить назначение медицинских препаратов и возможность использовать их аналоги, контролировать ход лечения и мониторить результаты анализов и т.д. Кроме того, услуга позволяет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с COVID19 — ознакомиться с профилактическими мерами, оперативно проконсультироваться, чтобы уточнить симптомы и рекомендуемые действия при подозрении на заболевание.