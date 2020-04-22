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22 апреля,
2020
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Новости

Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные медицинские консультации

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные онлайн-консультации терапевтов и других специалистов. Консультации проводятся, в том числе по профилактике и лечению COVID-19.

Клиенты банка «Открытие» смогут получить бесплатные медицинские консультации

Сервис, который банк предоставляет совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», будет бесплатным до 31 мая 2020 года. Услуга доступна как для действующих, так и для новых клиентов, оформивших любой банковский продукт «Открытия». Активировать сервис можно самостоятельно, отправив заявку на подключение телемедицины в интернет банке  или мобильном приложении.


Консультации дежурных врачей терапевтов можно получить в любое время в режиме 24/7. Профильные специалисты консультируют по предварительной онлайн-записи. Среди них — кардиолог, отоларинголог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, диетолог, гастроэнтеролог, психиатр, травматолог-ортопед, косметолог, дерматовенеролог, невролог и другие. При этом число консультаций как терапевтов, так и медиков более узких специальностей, не ограничено.


Онлайн-прием ведут практикующие врачи ведущих российских клиник. Консультации можно получить в любом удобном формате по выбору клиента – видео или аудио в чате на сайте rgsl.medzdrav.ru, в мобильном приложении «Медздрав» или по телефону  8 (800) 550-61-11.


Сервис позволяет клиентам, находящимся на самоизоляции, пройти курс необходимого лечения, не выходя из дома:  получить консультацию по симптомам при ухудшении самочувствия,  уточнить   назначение  медицинских препаратов  и возможность использовать их аналоги,  контролировать ход лечения и мониторить результаты анализов  и  т.д. Кроме того, услуга позволяет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, связанные с COVID19 — ознакомиться  с профилактическими мерами,  оперативно проконсультироваться,  чтобы  уточнить   симптомы и рекомендуемые  действия  при подозрении на заболевание.

«Бесплатная телемедицина —​ одна из мер поддержки наших клиентов в период коронавирусной пандемии, — говорит начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие» Мария Саенко. — Сервис позволит получить необходимую консультацию квалифицированного врача, не выходя из дома. Уверена, что эта услуга будет широкого востребована среди наших клиентов в условиях режима самоизоляции».

«Открытие» реализует целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Так, в банке действует федеральная программа кредитных каникул для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса, которая позволяет пострадавшим в результате пандемии коронавируса клиентам получить отсрочку по кредитным платежам на срок до 6 месяцев.


Кроме того, банк снизил комиссии за эквайринг и расчетно кассовое обслуживание, предложил беспроцентное кредитование на зарплату предпринимателям, предоставил частным клиентам возможность продолжать пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия.


С подробной информацией обо всех мерах поддержки можно ознакомиться на сайте банка.


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