Клиенты банка «Открытие» отказываются от традиционных вкладов в пользу инвестиций

Клиенты банка «Открытие» стали больше и чаще инвестировать, сообщает пресс-служба компании. Так по итогам февраля 2020 года доля инвестиционных продуктов увеличилась в три раза и составила 13,6%. Для сравнения: годом ранее этот объем равнялся 4,2%.

«Каждый седьмой рубль своих сбережений розничные клиенты «Открытия» предпочитают размещать вне классических банковских вкладов, используя широкую продуктовую линейку инвестиционных и страховых продуктов банка и его партнеров», — говорят в банке.



Сейчас клиентам «Открытия» доступны инвестиции в рамках стратегий доверительного управления УК «Открытие», накопительное и инвестиционное страхование жизни от компании РГС Жизнь, а также индивидуальные инвестиционные счета и брокерское обслуживание в компании «Открытие Брокер». Начать инвестировать можно не выходя из дома через мобильное приложение или интернет-банк.



«Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к сбережениям, формируя долгосрочный портфель, состоящий из банковских, инвестиционных и страховых продуктов. Такая стратегия позволяет обеспечить высокую доходность при минимальных рисках потерь сбережений клиентов», — отметил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин.







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