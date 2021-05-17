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17 мая,
2021
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Клиенты банка «Открытие» могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Клиенты банка «Открытие» – компании малого и среднего бизнеса – теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса. Для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк «Бизнес-портал», сообщает пресс-служба компании.

Клиенты банка «Открытие» могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.


Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.


«Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов», – комментирует начальник управления ВЭД блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие» Юлия Зуйкова.


В банке отмечают, что для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, «Таможенная карта» предоставляет отдельный онлайн-курс «Как стать участником международной торговли».


«Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком «Открытие» решают данные потребности в полном объеме.  С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке – доступными», – отметил генеральный директор ООО «Таможенная карта» Андрей Возмилов.



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