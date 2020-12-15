Добрые новости
15 декабря,
2020
Новости

Клевету в Интернете предлагают наказывать лишением свободы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщается на сайте Госдумы. Его автором выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. 


В пояснительной записке говорится, что сайты часто обладают большей аудиторий, чем СМИ, и при этом не имеют регистрации. Законопроект должен устранить этот «пробел правового регулирования» и ввести ответственность за клевету в сети.


Наказанием может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.


Также Вяткин предложил расширить уже существующие наказания по статье о клевете. Так, если клевета касается того, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, то наказанье предлагается увеличить до 4 лет колонии или 3 млн рублей штрафа.

За клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера, предлагается присуждать до 5 лет колонии или штраф в 5 млн рублей. За клевету с использованием своего служебного положения – до 3 лет или 2 млн рублей штрафа.


В настоящее время клевета не карается лишением свободы. 


Ранее в Госдуме предложили ввести новую административную статью – об ответственности юрлиц за клевету. Наказывать по новой статье КоАП 5.61 прим. 1 предполагается штрафом от 500 тысяч до 3 млн рублей.


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.