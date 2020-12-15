Клевету в Интернете предлагают наказывать лишением свободы

В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за клевету в интернете, сообщается на сайте Госдумы. Его автором выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.





В пояснительной записке говорится, что сайты часто обладают большей аудиторий, чем СМИ, и при этом не имеют регистрации. Законопроект должен устранить этот «пробел правового регулирования» и ввести ответственность за клевету в сети.





Наказанием может быть штраф до миллиона рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.





Также Вяткин предложил расширить уже существующие наказания по статье о клевете. Так, если клевета касается того, что человек болен опасным для окружающих заболеванием, то наказанье предлагается увеличить до 4 лет колонии или 3 млн рублей штрафа.

За клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера, предлагается присуждать до 5 лет колонии или штраф в 5 млн рублей. За клевету с использованием своего служебного положения – до 3 лет или 2 млн рублей штрафа.





В настоящее время клевета не карается лишением свободы.





Ранее в Госдуме предложили ввести новую административную статью – об ответственности юрлиц за клевету. Наказывать по новой статье КоАП 5.61 прим. 1 предполагается штрафом от 500 тысяч до 3 млн рублей.