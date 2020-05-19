Клещи в городе: томичи жалуются на небезопасность общественных пространств

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В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратилась томичка Елена. Она рассказала, что вчера днем гуляла с ребенком в городе и обнаружила на себе клеща.

«У нас официально было разрешено гулять с ребенком. Мы прошлись от Буфф-сада до Горсада, были немного в Буфф-саду. Ребенок играл на детской площадке, я сидела смотрела. В принципе, сидела под деревьями, вот сейчас вспоминаю. Когда клещ впился, я поняла по ощущениям. Мы вернулись домой, я поехала в пункт серопрофилактики, просидела там четыре часа, отдала клеща. Результата пока не знаю», — рассказывает Елена.

Больше всего ее беспокоит не сам факт укуса клеща, а то, что присасывание случилось в общественном пространстве в центре города. Сотрудники пункта серопрофилактики, по словам Елены, сами сетуют на то, что большое количество обращений идет от людей, к которым клещ присосался в черте города. «Я была удивлена, вы выходите на улицу, и вас тут же подстерегают какие-то опасности. Девочки, которые работают в пункте серопрофилактики, говорят, что очень много обращений с Иркутского тракта. Но четыре часа просидеть там в очереди тоже о чем-то говорит», — говорит она.

Претензий к работе пункта серопрофилактики в Межвузовской поликлинике у Елены нет. Говорит, народу много, но «там сейчас все организовали, там структурировано все».

Отметим, обработка общественных городских пространств, по информации мэрии, стартовала 21 апреля. Тогда в ночное время обработали территорию у Белого озера, Ново-Соборной площади, окрестностей Мавлюкеевского озера, Южного кладбища и сквера памяти жертв политических репрессий. В этих же числах началась обработка Лагерного сада.

Как уточняли в мэрии, в этом году после рекомендации Роспотребнадзора и энтомологической оценки в план обработки вошли 45 городских территорий. На эти цели из бюджета Томска выделили 2,2 млн рублей. Сообщалось, что обработают Лагерный сад, Академгородок, скверы по улицам 5-й Армии, Мокрушина, Березовую рощу на Каштаке, стадион «Кедр», парковую зону Мавлюкеевского озера, территорию Санаторно-лесной школы, мемориал Южного кладбища, кладбища в поселке Бактин, территорию у вокзала Томск-II, деревни Воронино, мкр. Спичфабрика, на Потаповых лужках, в Сосновом бору, в поселке Степановка (в районе большого трамплина), у детских загородных лагерей, в Михайловской роще, в Березовой роще поселка Светлый, в окрестностях поселков Аникино, Геологов, Просторный, Апрель, селах Дзержинское, Тимирязевское.

По плану городских властей, все эти мероприятия должны завершиться до конца мая при благоприятных погодных условиях.