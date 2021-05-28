Клещи укусили более 2,3 тысяч жителей Томской области за неделю

2363 человека обратились к медикам Томской области за помощью после присасывания клещей, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Всего с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 6571 человек, в том числе 1547 детей.

Чаще всего к медикам обращались томичи — из областного центра поступило 1530 обращений. Большое количество пострадавших также отметили в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском, Зырянском, Каргасокском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Шегарском районах и городе Стрежевом.





Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске это «Межвузовская поликлиника», «Детская больница №1», «Поликлиника №4». Жителям области могут получить помощь в приемных покоях районных больниц.





В пресс-службе отмечают, что лучшая защита от клещевого энцефалита — это профилактика. З а последнюю неделю прививки поставили 3626 человек. Всего прививками в текущем эпидсезоне охватили 36479 человек







Сотрудники ТГУ и СибГМУ вместе с областным управлением Роспотребнадзора подготовили мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». Проект рассказывает об особенностях клещей, об опасности, которую несут эти насекомые, и о том, как защитить от укусов себя и питомцев.

