Клещи наступают: 1601 обращение за неделю в Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области сообщает, что по итогам прошедшей недели в период с 6 мая по 13 мая в Томской области зарегистрировано 1601 обращение граждан по поводу присасывания клещей, в том числе 406 детей. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 1100, в том числе 265 детей. Также частые обращения отмечаются в: Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Первомайском, Шегарском районах.





Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 2249 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 576 детей.





Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита до сих пор остаются прививки. Вакцинация против клещевого энцефалита населения до сих пор продолжается. За последнюю неделю прививки получили 2796 человек, в том числе 1187 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 31192 человека, из них 14639 ребенка.





Противоклещевые обработки по состоянию на 13.05.2021 с начала сезона проведены на территории 297,76 га.





Специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области призывают томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать средства защиты - специальные костюмы, подобранная одежда светлых тонов, закрывающая открытые участки тела и препятствующая заползанию клещей, отпугивающие препараты - репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.





Пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54), жителям области - в приёмные покои районных больниц.