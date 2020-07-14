Клещей стало меньше: дополнительные пункты серопрофилактики закрываются

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В течение недели количество обратившихся в томские пункты серопрофилактики снизилось почти в два раза, сообщает пресс-служба обладминистрации. За минувшую неделю в кабинеты серопрофилактики Томска с жалобами на укусы клещей обратились 185 человек против 350 обратившихся на предыдущей неделе.

Напомним, в начале эпидсезона томичи жаловались на очереди в пункте серопрофилактики в Межвузовской поликлинике и говорили, что вынуждены ждать приема несколько часов. Тогда обладминистрация приняла решение открыть дополнительные пункты серопрофилактики. Теперь, когда клещей стало меньше, завершили свою работу пункты серопрофилактики в «Поликлинике №3» (отделение №2, ул. Профсоюзная, 16) и «Поликлиника №4» (отделение №3, ул. Интернационалистов, 2-а).

При этом в Томске продолжают работать два круглосуточных пункта серопрофилактики — в межвузовской поликлинике на Киевской, 74 и в детской больнице №1 на Московском тракте, 4. В районах Томской области пункты серопрофилактики работают на базе приемных покоев районных больниц. Информацию о профилактике клещевого энцефалита и работе кабинетов серопрофилактики можно уточнить на горячей лини департамента здравоохранения Томской области «Осторожно: клещи!» по телефону 516-616 (для жителей Томска), 8-800-350-88-50 (для районов области).

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 24139 человек, пострадавших от клещей, в том числе 4995 детей. На данный момент у 52 пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так у 17 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 4 детей. Также зарегистрировано 35 больных (в том числе 15 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.