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10 апреля,
2020
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Новости

Кладбища Томска закроют для посещения

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Захоронения при этом будут осуществляться в обычном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Кладбища Томска закроют для посещения

Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на городские кладбища.


В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и  для работы. 


В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов и кладбищ. В свою очередь представители РПЦ отмечают, что традиция посещать места захоронений в дни православных праздников является народной и никак не связана с церковной практикой.


Добавим, что в Томской области нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Поэтому томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).


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