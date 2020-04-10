Кладбища Томска закроют для посещения

Городские кладбища закрыли для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Захоронения при этом будут осуществляться в обычном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на городские кладбища.





В соответствии с распоряжением администрации Томской области с 31 марта по 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Жители региона имеют право покинуть место жительства для получения медицинской помощи, посещения ближайших к дому магазинов и аптек, выгула домашних животных, выноса мусора и для работы.





В указанный перечень не включено посещение религиозных объектов и кладбищ. В свою очередь представители РПЦ отмечают, что традиция посещать места захоронений в дни православных праздников является народной и никак не связана с церковной практикой.





Добавим, что в Томской области нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей. Поэтому томичи должны быть готовы объяснить сотрудникам правопорядка цель и обоснование своего нахождения на улице или передвижения на автомобиле, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение).





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