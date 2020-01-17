Китай закупает в Томской области куриные лапки

Объем экспорта томского мяса за последний год вырос, при этом продукты животного происхождения чаще всего вывозят в Китай, Монголию и Узбекистан.





«Впервые мы за 2019 год отправили в Китай 1177 тонн мяса птицы. Причем интересно, что чаще всего Китай покупает куриные лапки — это у них деликатес. В привесок берут шеи и крылья», — рассказал врио руководителя томского Россельхознадзора Вадим Чирков.