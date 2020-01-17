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17 января,
2020
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Новости

Китай закупает в Томской области куриные лапки

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Объем экспорта томского мяса за последний год вырос, при этом продукты животного происхождения чаще всего вывозят в Китай, Монголию и Узбекистан.


«Впервые мы за 2019 год отправили в Китай 1177 тонн мяса птицы. Причем интересно, что чаще всего Китай покупает куриные лапки — это у них деликатес. В привесок берут шеи и крылья», — рассказал врио руководителя томского Россельхознадзора Вадим Чирков.

Китай закупает в Томской области куриные лапки
Фото: Артем Ленц / Коммерсантъ

Всего за год в разные страны из Томской области экспортировали 7 партий продуктов животного происхождения — 4,7 тонны.


«Свинина востребована в Монголии, «Сибирская аграрная группа» отправила 691 тонну. Ушла в Монголию партия мяса птицы — 15,9 тонны. Мороженое хорошо потребляется у нас в Китае, Монголии — 8 партий и 82 тонны, и Узбекистане — 5 партий мороженого, 4,8 тонны», — приводит статистику ведомство.


Продукты из региона отправляют в 30 стран мира.


«На сегодняшний день у нас в реестре экспортеров таможенного союза статус без ограничений имеют 13 стран. В 2019 году мы провели семь обследований на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам требования следующим странам: Индия, Пакистан, Иордания, Абхазия, Украина, Китай, Япония, Корея, Филиппины, Таиланд, страны Евразийского экономического союза и Евросоюза», — отметил Вадим Чирков.


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