Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца

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В Кировском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна. Спустя восемь часов после начала заседания судья Екатерина Галяутдинова постановила — арестовать Ивана Кляйна еще на два месяца.

Сторона защиты настаивала на избрании другой меры пресечения, не связанной с арестом в СИЗО.

Информация о том, что слушание пройдет сегодня, 11 января, поступила утром. Адвокаты отмечали, что узнали о заседании, начало которого было назначено на 15.00, в 9.30 утра.

«По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомиться с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно. Сегодня должна была состояться встреча адвокатов с Иваном Кляйном. Теперь встреча состоится непосредственно в зале суда», — комментировали они.

К 15.00 у здания Кировского районного суда стали собираться люди, поддерживающие Кляйна. По оценкам журналиста ТВ2, к зданию пришли около 50 человек. Собравшиеся встретили автозак аплодисментами.

Среди пришедших были и дочери Ивана Кляйна. В зал суда их не пустили, сославшись на пандемию коронавируса.

В ходе процесса сторона защиты попросила продолжить заседание утром 12 января, дабы иметь время ознакомиться с документами. Адвокатам дали на это час. Примерно в 21.30, после выступления экспертов и поручителей, судья удалилась в совещательную комнату.

В 23.20 судья Екатерина Галяутдинова начала зачитывать решение. Итог — продлить арест Ивана Кляйна до 13 марта.

Согласно информации Квалификационной коллегии судей Томской области, в Кировском суде Екатерина Галяутдинова работает с 2011 года. В характеристике коллегии отмечается, что за «время работы зарекомендовала себя с положительной стороны». Одним из резонансных дел Галяутдиновой было дело томского блогера Вадима Тюменцева, которого обвиняли в экстремизме и в разжигании ненависти. В декабре 2015 года Галяутдинова приговорила Тюменцева к пяти годам колонии. На тот момент это был один из первых случаев в России, когда за публикацию роликов в Интернете человек был приговорен к реальному наказанию.

«Больной, немолодой, ничем не опасный для общества человек проведет еще минимум два месяца за решеткой. Почему? Да просто потому, что они так могут. Могут травить политических оппонентов химическим оружием, могут рисовать уголовные дела, отжимать бизнес, громить независимые СМИ и могут унижать и уничтожать любого, кого им вздумается, будь то оппозиционер, популярный в народе губернатор или самый богатый мэр России, — прокомментировала в своем Телеграм-канале независимый депутат от штаба Навального Ксения Фадеева. — Да, кстати, я вот сама написала обезличенно «суд». Но у «суда» в данном случае есть конкретное имя — Екатерина Галяутдинова. Она же отправила блогера Тюменцева на 5 лет в колонию за два видеоролика 5 лет назад. Яркая карьера!»

Фото: ТВ2