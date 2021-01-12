Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца
В Кировском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна. Спустя восемь часов после начала заседания судья Екатерина Галяутдинова постановила — арестовать Ивана Кляйна еще на два месяца.
Сторона защиты настаивала на избрании другой меры пресечения, не связанной с арестом в СИЗО.
Информация о том, что слушание пройдет сегодня, 11 января, поступила утром. Адвокаты отмечали, что узнали о заседании, начало которого было назначено на 15.00, в 9.30 утра.
«По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомиться с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно. Сегодня должна была состояться встреча адвокатов с Иваном Кляйном. Теперь встреча состоится непосредственно в зале суда», — комментировали они.
К 15.00 у здания Кировского районного суда стали собираться люди, поддерживающие Кляйна. По оценкам журналиста ТВ2, к зданию пришли около 50 человек. Собравшиеся встретили автозак аплодисментами.
Среди пришедших были и дочери Ивана Кляйна. В зал суда их не пустили, сославшись на пандемию коронавируса.
В ходе процесса сторона защиты попросила продолжить заседание утром 12 января, дабы иметь время ознакомиться с документами. Адвокатам дали на это час. Примерно в 21.30, после выступления экспертов и поручителей, судья удалилась в совещательную комнату.
В 23.20 судья Екатерина Галяутдинова начала зачитывать решение. Итог — продлить арест Ивана Кляйна до 13 марта.
Согласно информации Квалификационной коллегии судей Томской области, в Кировском суде Екатерина Галяутдинова работает с 2011 года. В характеристике коллегии отмечается, что за «время работы зарекомендовала себя с положительной стороны». Одним из резонансных дел Галяутдиновой было дело томского блогера Вадима Тюменцева, которого обвиняли в экстремизме и в разжигании ненависти. В декабре 2015 года Галяутдинова приговорила Тюменцева к пяти годам колонии. На тот момент это был один из первых случаев в России, когда за публикацию роликов в Интернете человек был приговорен к реальному наказанию.
«Больной, немолодой, ничем не опасный для общества человек проведет еще минимум два месяца за решеткой. Почему? Да просто потому, что они так могут. Могут травить политических оппонентов химическим оружием, могут рисовать уголовные дела, отжимать бизнес, громить независимые СМИ и могут унижать и уничтожать любого, кого им вздумается, будь то оппозиционер, популярный в народе губернатор или самый богатый мэр России, — прокомментировала в своем Телеграм-канале независимый депутат от штаба Навального Ксения Фадеева. — Да, кстати, я вот сама написала обезличенно «суд». Но у «суда» в данном случае есть конкретное имя — Екатерина Галяутдинова. Она же отправила блогера Тюменцева на 5 лет в колонию за два видеоролика 5 лет назад. Яркая карьера!»
Ранее сообщалось о плохом самочувствии Ивана Кляйна. В конце декабря у него поднялась температура, его поместили в палату медсанчасти. По информации адвокатов на 30 декабря, высокую температуру удалось сбить при помощи антибиотиков. Руководство СИЗО приняло решение, что на время каникул он останется под наблюдением врачей медсанчасти. Адвокаты планировали, после новогодних праздников добиваться перевода Ивана Кляйна в клиники СибГМУ, где бы ему провели профильное обследование.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления».
14 ноября Кировский районный суд отправил мэра Томска в СИЗО до 13 января 2021 года. В день выбора меры пресечения для задержанного мэра сотни томичей подписали за него поручительства. В зале суда лично поручились за мэра директор томского НИИ онкологии Евгений Чойнзонов, депутаты городской Думы Елена Ульянова и Владимир Самокиш, директор АО «Томские мельницы» Евгений Рубцов и главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Однако, несмотря на это, Ивана Кляйна арестовали на два месяца.
17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил.
23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом, адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования.
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