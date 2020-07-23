Кировская администрация: Детская площадка без входа сделана по просьбе жильцов

Детская площадка на Студенческой, 10а, оказывается, сделана специально без входа. Бригада осужденных, которая осуществляет здесь работы по контракту УФСИН с администрацией Кировского района действует четко согласно проекту. Об этом ТВ2 сообщил врио начальника УФСИН России по Томской области С.Е.Герасимов.

Это подтвердила ТВ2 и начальник отдела благоустройства Кировского района Жанна Рудова. «Сбоку специально нет входа на детскую площадку. Это придомовая территория, а не общественное пространство. Площадка сделана только для жильцов дома по Студенческой, 10а», — пояснила Жанна Рудова.





Дом на Студенческой,10а — это трех-этажный одноподъездный дом, в котором расположено 12 квартир. В основном, в доме живут пенсионеры и лишь в четырех семьях есть маленькие дети. На вопрос сколько стоит детская площадка для одного дома Жанна Рудова затруднилась ответить и отметила, что жильцы дома не будут возражать, если их игровой зоной будут пользоваться томичи из близлежащих домов.





Что касается вопросов безопасности прохождения по узкой дорожке под балконами дома, то представительница администрации Кировского района уверена, что в зимний и весенний период площадкой пользоваться никто не будет и поэтому снег и лед с крыши дома никому на голову не упадет.