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23 июля,
2020
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Кировская администрация: Детская площадка без входа сделана по просьбе жильцов

Виктория Мучник
Виктория Мучник
3 часа назад

Детская площадка на Студенческой, 10а, оказывается, сделана специально без входа. Бригада осужденных, которая осуществляет здесь работы по контракту УФСИН с администрацией Кировского района действует четко согласно проекту. Об этом ТВ2 сообщил врио начальника УФСИН России по Томской области С.Е.Герасимов.

Кировская администрация: Детская площадка без входа сделана по просьбе жильцов

Это подтвердила ТВ2 и начальник отдела благоустройства Кировского района Жанна Рудова. «Сбоку специально нет входа на детскую площадку. Это придомовая территория, а не общественное пространство. Площадка сделана только для жильцов дома по Студенческой, 10а», — пояснила Жанна Рудова.


Дом на Студенческой,10а — это трех-этажный одноподъездный дом, в котором расположено 12 квартир. В основном, в доме живут пенсионеры и лишь в четырех семьях есть маленькие дети. На вопрос сколько стоит детская площадка для одного дома Жанна Рудова затруднилась ответить и отметила, что жильцы дома не будут возражать, если их игровой зоной будут пользоваться томичи из близлежащих домов.


Что касается вопросов безопасности прохождения по узкой дорожке под балконами дома, то представительница администрации Кировского района уверена, что в зимний и весенний период площадкой пользоваться никто не будет и поэтому снег и лед с крыши дома никому на голову не упадет.

Кировская администрация: Детская площадка без входа сделана по просьбе жильцов

Компенсационные посадки деревьев запланированы на осень. «Жители дома сами попросили нас снести старые деревья, — говорит Жанна Рудова. — Поэтому осенью они вместе с сотрудниками Кировской администрации будут сажать деревья сами. Саженцы мы жителям дадим бесплатно. У нас в Кировском районе нет ни одного двора обиженного, что им не дали саженцы».


Что касается зеленого дизайна вокруг площадки, то жители вызвались сами расположить растения на прилегающей к дому территории.

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