Кирилл Серебренников призвал известных коллег поддержать спасение театра в красноярской глубинке

Новости

Режиссер Кирилл Серебренников призвал известных и «модных» актеров и режиссеров поддержать провинциальный театр в поселке Мотыгино Красноярского края, директор которого ранее запустил на сервисе Планета.ру краудфандинг на ремонт туалета театра.

«Театр в поселке Мотыгино Красноярского края совершает чудо и подвиг. Какие молодцы! Призываю хороших, известных, «модных» режиссеров и актеров сделать в этом театре какую-нибудь работу, чтобы поддержать прекрасных людей, которые занимаются театром в непростых обстоятельствах, и этим привлечь внимание к самой идее театра как российского культурного феномена. Население поселка Мотыгино составляет 5 тысяч человек, а расстояние до краевого центра — 260 километров. Театр основан в 1993 году», — написал Серебренников на своей странице.

Сейчас пост на странице Серебренникова собрал 9,5 тысячи лайков, а на призыв режиссера в комментариях откликнулись актеры Эммануил Виторган и Алексей Агранович, режиссер Андрей Носков.

Ранее Мотыгинский театр драмы объявил в интернете о сборе 300 тысяч рублей на строительство теплого туалета. Обращение от театра написал его режиссер Дмитрий Турко под лозунгом «Возродим Мотыгино вместе». Он рассказывал, что вот уже 12 лет на двери единственного в театре туалета висит объявление:

Фото: Planeta.ru

Но это не единственная проблема. В помещении несколько лет протекает крыша и гниет несущая стена, а проводка настолько стара, что бывали случаи, когда здание едва не сгорало.

«На сегодняшний день бюджет, выделяемый администрацией на содержание и оплату труда коллектива, покрывает только минимальные потребности театра. И никаких надежд на улучшение ситуации в будущем не предвидится. Более того, депутаты прямо говорят, что район скатывается к резервации (работа на предприятиях вахтовым методом, отъезд, вымирание коренного населения). Но нас подобное положение дел, в отличие от местных чиновников, не вгоняет в ступор и вялое уныние», — рассказывал режиссер мотыгинского театра Дмитрий Турков.

Сам режиссер приехал в Красноярский край из Санкт-Петербурга год назад. Сюда переехали еще несколько его питерских коллег. Как пишет НГС 24, они занимаются постановками и занимаются с местной молодежью, при этом живут в общежитии.

«Наши сверхцели — это создание на базе театра международного культурного центра Мотыгино. Мы стремимся к тому, чтобы повернуть людей лицом к району, показать его самобытность и культурный потенциал, создать условия для развития региона и его жителей. Наш театр — это главный оплот культуры Мотыгинского района. Поэтому спасти театр — значит, спасти район», — считает режиссер.

Фото: dcim.ru / instagram.com

Фото: dcim.ru / instagram.com

Фото: dcim.ru / instagram.com