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14 декабря,
2020
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Киоск с фейерверками сгорел в Новосибирске. Видео

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Новосибирске загорелся павильон по продаже пиротехники. Пожар произошел в ночь на 14 декабря. Пока киоск горел, из него вылетали фейерверки и взрывались около жилого дома.

В МЧС напомнили, как правильно хранить пиротехнику. Так, ее надо хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также от обогревателей. Не стоит носить пиротехнику в кармане, возить в автомобиле и в доступных для детей местах.


В холодное время года фейерверки лучше хранить в отапливаемом помещении, так как они могут отсыреть. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на батареях и сушить феном. 


Если пиротехника хранится на складе, то складывать ее нужно на поддоны или деревянные настилы и размещать на стеллажах. Вскрывать заводскую упаковку можно только в отдельных помещениях.

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