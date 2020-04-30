Кинотеатры, фитнес-клубы, кафе и рестораны останутся закрытыми до 12 мая

Режим полной самоизоляции в Томской области продолжает действовать до 12 мая. В соответствии с распоряжением до этого времени многие заведения продолжат не работать.

Так до 12 мая не работают ночные клубы, бары, кинотеатры, детские игровые комнаты, спортклубы, фитнес-центры и различные спортивные объекты.





Не смогут работать организации всех форм собственности и ИП по предоставлению дополнительных образовательных услуг (в том числе кружки и секции), физкультурно-оздоровительных услуг (за исключением бань). Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос либо в формате доставки на дом.





В Томской области количество больных коронавирусом составляет 87 человек. Из них 19 человек уже здоровы.



Ранее режим самоизоляции действует в регионе по майские праздники. С 27 апреля Томская область ограничила въезд и выезд из региона. 28 апреля в регионе ужесточили режим самоизоляции. В частности, вводится единый образец справки от работодателя, обязательная регистрация на портале работа.томск.рф, а томичи, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе.



Нарушителей режима самоизоляции штрафуют. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.



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