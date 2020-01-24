Кино, кафе и лотерея: на что томичи тратили деньги во время новогодних каникул

В минувшие новогодние праздники томичи предпочитали более бюджетные варианты отдыха по сравнению с прошлым годом. Так, средние траты жителей региона на путешествия снизились на 34 %. При этом количество транзакций увеличилось на 45 %. МТС Банк проанализировал траты томичей с 29 декабря 2019-го по 8 января 2020 года.

Анализ показал, что томичи не сидели дома. Так, число покупок в ресторанах выросло на 30 %, барах и ночных клубах – на 21 %. Средние траты с одной карты в заведениях общепита также выросли на 20 %, а средний чек остался без изменений. При этом количество томичей, которые ходили в столовые, заведения быстрого питания и фастфуда, снизилось на 4 %.





За время каникул томичи увеличили число заказов еды на дом на 25 %. Средние траты на нее выросли в три раза, а средний чек увеличился более чем в два раза.





Самым популярным развлечением на новогодних каникулах оказался поход в кинотеатр. На кино держатели карт МТС Банка в Томской области потратили в среднем 800 рублей, так же, как и в прошлом году. На 57 % выросли средние траты с одной карты на покупку лотерейных билетов.