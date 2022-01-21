Киберспортсмены в России должны будут выполнять нормативы по бегу и приседаниям

Согласно стандартам, для попадания в высшую группу спортивного мастерства киберспортсменам нужно будет сдавать нормативы в том числе по физической подготовке. По ним мужчины должны будут пробежать три километра, уложившись в 15 минут и без остановки присесть 25 раз. Женщинам нужно пробегать два километра за 12 минут и приседать 23 раза. Кроме того, в числе обязательных для сдачи упражнений перечислены наклоны вперед и подъемы туловища. Как подчеркивается в документе, это нужно для формирования устойчивого интереса к занятиям спортом, формирования двигательных умений и навыков, гармоничного развития и укрепления здоровья.

Российское Министерство спорта РФ и Федерация компьютерного спорта России утвердили стандарты спортивной подготовки по киберспорту. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.

Также в документе расписаны требования к условиям организации тренировок, тренерам, годовой план спортивной подготовки, в котором часы распределены по типам. Так, физическая подготовка киберспортсмена должна занимать 25-40% тренировочного времени, тактическая — 25-35%, техническая — 4-5%. На теоретическую подготовку должно уходить 15-25% времени, также входит в план психологическая подготовка, на нее отводится 15-20% времени.

Для определения уровня технического мастерства компьютерные спортсмены должны будут проходить специальный тест.

В числе необходимого для подготовки киберспортсменов оборудования документ перечисляет компьютер с оперативной памятью не менее 16 Гб и башенным кулером для охлаждения процессора. Жесткий диск такого компьютера должен вмещать не менее 2 Тб, размер монитора — не меньше 19 дюймов по диагонали.

Отметим, киберспорт официально признан в России видом спорта, по нему проводятся соревнования. Ранее мы рассказывали о томских киберспортсменах.