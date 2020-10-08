Киберспортивный турнир по игре Dota 2 пройдет в томском Политехе

Спортивный клуб ТПУ «Сибирские львы» объявил о старте турнира по игре Dota 2, сообщает пресс-служба вуза. Принять участие в турнире может любой студент, а победители войдут в сборную Политеха по компьютерному спорту.

В Томске есть федерация киберспорта, и Томский политех уже принимал участие в некоторых соревнованиях, — рассказал руководитель студенческого спортивного клуба Сергей Волкова. — Наш турнир — первый шаг в формировании полноценной сборной вуза, которая будет представлять ТПУ на разных уровнях.

Турнир будет проходить на арене игры Double Elimination в два этапа. Участников разделят на группы, в каждой будут проводиться парные игры. С 19 по 28 октября пройдут полуфинальные сражения групп, с 29 по 31 октября — финальные и суперфинальные баттлы. Соревнование будет проходить в онлайн-формате. Лауреаты турнира получат призы, а победителей рекомендуют в сборную ТПУ по киберспорту.





Участвовать в киберсостязании может любой студент ТПУ не младше 17 лет. Для регистрации необходимо собрать команду до пяти человек и до 16 октября заполнить заявку.





Подробности по правилах проведения турнира, регистрации и технических требованиях можно узнать в группе спортклуба «Сибирские львы» «ВКонтакте».







Dota 2 — компьютерная игра в жанре «многопользовательская боевая онлайн-арена». В игре две команды из пяти игроков сражаются с помощью выбранных ими героев — фантастических персонажей, обладающих особыми способностями. Побеждает команда, которой удается разрушить крепость противника и защитить свою.







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