Кэшбек за любовь к природе: новая акция от банка «Открытие»

Банк «Открытие» предлагает новым держателям карты Opencard получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах.





Для этого необходимо оформить дебетовую Opencard с бесплатным обслуживанием на сайте open.ru/eco, и совершать экологичные покупки у партнеров банка. Акция продлится до 31 мая.





Среди партнеров, бережно относящихся к экологии, такие популярные как Timberland, Levis, H&M, ВкусВилл, LavkaLavka, ИКЕА, LUSH, iherb, LOCCITANE, МосИгра, Леонардо, Велобайк, Зеленый театр парка им. Горького, Третьяковская галерея.





Сумма дополнительного кэшбэка - до 1 000 рублей за период действия акции.





По дебетовой Opencard держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», а также переводы на карты других банков без комиссии. Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.





Полный список магазинов и сервисов-партнеров и условий акции доступен на сайте банка open.ru/eco.