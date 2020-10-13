Кержаков в «Томи»: испытание для российской легенды

Новый сезон для футбольной «Томи» начался кошмарно. Восемь поражений и три ничьи в 11-ти турах, последнее место в таблице – с таким «бэкграундом» пришлось начинать свою работу новому наставнику томичей. Не обязательно изучать прогнозы на спорт , чтобы понять – «Томь» стала одним из главных претендентов на вылет из ФНЛ.

Впрочем, выбор руководства на смену предыдущему тренеру некоторых болельщиков удивил. «Боссы» томичей доверили миссию по сохранению прописки во втором по силе футбольном дивизионе России человеку известному, но крайне неопытному с точки зрения тренерского мастерства. Речь об Александре Кержакове – легенде российского футбола в качестве игрока, но «зеленому» специалисту в качестве наставника. Ведь до работы в «Томи» Кержаков тренировал лишь юношескую сборную России. На многих спортивных ресурсах, включая Бетон РФ тут же заговорили в комментариях о поспешном решении руководства томского клуба.







Впрочем, были и другие мнения. В частности, бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела, комментируя назначение своего экс-подопечного в «Томь», заявил о том, что у него нет сомнений – из Кержакова получится не менее «топовый» тренер, чем игрок, коим он, безусловно, был в годы профессиональной карьеры.





А ведь и вправду, у Александра много опыта, которого нет у большинства самых заслуженных специалистов России. Они никогда не работали за границей, а Кержаков успел поработать в Европе с мэтрами тренерского цеха. В «Севилье» лучший бомбардир в истории сборной России работал под началом Хуанде Ромоса и Маноло Хименеса, в «Зените» тренерами Кержакова были Лучано Спаллети и Андре Виллаш-Боаш.





Кроме того, не забываем и о тесных связях Кержакова с ведущими клубами России, обладающими качественными молодежными составами и академиями. А это значит, что в скором времени в Томск могут приехать талантливые игроки на помощь тем, кто сейчас пытается тащить клуб из подвалов турнирной таблицы.

