Кержаков пригласил в «Томь» защитника, игравшего в юношеской сборной России

Центральный защитник московского «Динамо» Илья Калачев, который ранее выступал за юношескую сборную России, проведет текущий сезон в «Томи», сообщает пресс-служба клуба. Он будет выступать за томский клуб на правах аренды.

Как уточнили в ФК «Томь», сегодня футболист уже прилетел в Томск, чтобы подписать трудовое соглашение и приступить к тренировкам с командой.





Отметим, Илье Калачеву 20 лет. Его рост 185 см, вес 76 кг. Родился в Самаре. Футболом начал заниматься в 7 лет в самарском «Юните», в 13 лет переехал в школу московского «Динамо». Три сезона отыграл в составе московского клуба: провел 64 матча, забил 7 голов. В составе «Динамо» дважды стал бронзовым призером и один раз победителем молодежного первенства. В нынешнем сезоне выступал за «Динамо-2» в ПФЛ. Также провел несколько матчей в юношеских сборных России.





Ранее сообщалось, что 7 сентября «Томь» расторгла контракт с тренером Василием Баскаковым. Позже по инициативе губернатора Томской области и по совместительству президента клуба возглавить бело-зеленых пригласили известного футболиста Александра Кержакова. 24 сентября он возглавил «Томь». Сейчас томский клуб с 11 очками находится на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.





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