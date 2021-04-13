Томские команды привезли золото и серебро с чемпионата России по керлингу среди глухих

Томские команды заняли первое и второе места на чемпионате России по керлингу среди глухих. Соревнования проходили в Ижевске, в них участвовали спортсмены из восьми регионов страны. ​

Мужская команда в составе спортсменов школы олимпийского резерва Андрея Анищенко, Владимира Ульянова, Олега Хорошкова, Романа Серебренникова и Виталия Дубицкого завоевала первое место. Игроки стали пятикратными обладателями титула чемпионов России.





Женская сборная из воспитанниц областной школы олимпийского резерва Светланы Орловой, Анны Серебренниковой, Валентины Сайнаковой, Марины Трусовой и Анастасии Борисовой стала второй.





Спортсмены тренируются под руководством слабослышащего педагога дополнительного образования Константина Шерстобитова.





Узнать больше о том, как глухие томичи играют в керлинг, можно в статье «Сродни чуду получилось». Как глухие керлингисты из Томска стали чемпионами России».