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02 ноября,
2020
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Кемеровского блогера оштрафовали за видео с «негативной оценкой Конституции»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Блогера Алексея Федорова оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». Суд увидел в ролике «необоснованную негативную оценку Конституции».

блогер Алексей Федоров
блогер Алексей Федоров
Фото: скриншок из видео на ютуб-канале «Покос-Кузбасс»

Видео появилось на ютуб-канале «Покос-Кузбас» в середине июля, сейчас оно удалено. Алексей Федоров предоставил удаленный ролик «МБХ-медиа». Издание сообщает, что на видео блогер рассуждал о протестах в Хабаровске после ареста Алексея Фургала. Конституцию блогер упоминал четыре раза, в том числе сомневался, что за поправки в нее кто-то голосовал.

«Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию», — заявил Федоров.

В итоге суд признал Алексея Федорова виновным в неуважении к Конституции и обязал уплатить штраф в 30 тысяч рублей. 


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