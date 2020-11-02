Кемеровского блогера оштрафовали за видео с «негативной оценкой Конституции»

Блогера Алексея Федорова оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». Суд увидел в ролике «необоснованную негативную оценку Конституции».

Видео появилось на ютуб-канале «Покос-Кузбас» в середине июля, сейчас оно удалено. Алексей Федоров предоставил удаленный ролик «МБХ-медиа». Издание сообщает, что на видео блогер рассуждал о протестах в Хабаровске после ареста Алексея Фургала. Конституцию блогер упоминал четыре раза, в том числе сомневался, что за поправки в нее кто-то голосовал.