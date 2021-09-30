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Кемеровский суд признал виновными фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

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Заводский районный суд Кемерова начал оглашение приговора по уголовному делу руководства сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и начальника пожарного караула, сообщает ТАСС. Согласно решению суда, руководители виновны в оказании услуг, повлекших смерть людей, а участвовавшие в тушении здания пожарные — в халатности.

«Суд установил, что <….> Богданова Юлия Александровна, Судденок Надежда Васильевна, Соболев Георгий Викторович совершили оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — цитирует ТАСС судью Николая Быданцева.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Трое из восьми обвиняемых частично признали вину, отмечает «Ъ-Сибирь».

Среди них руководство «Зимней вишни», пожарные, охранник, а также представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания — 14,5 года лишения свободы — государственное обвинение потребовало для генерального директора компании-владельца торгового центра Богдановой. Самого мягкого — 5 лет и 6 лет колонии — соответственно для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. Адвокаты же в прениях попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений. 

Суд также установил вину еще трех фигурантов дела: руководителя компании «Сибирский интегратор», обслуживавшей систему пожарной безопасности, Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина и охранника торгового центра Сергея Антюшина.

Всего на скамье подсудимых по уголовным делам о пожаре в «Зимней вишне» оказались 15 человек. Судебный процесс по делу шел два года.

Автор:  Данил Айкин/ТАСС
Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего в проводке произошло короткое замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а все эвакуационные выходы были закрыты.

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