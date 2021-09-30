Кемеровский суд признал виновными фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал оглашение приговора по уголовному делу руководства сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» и начальника пожарного караула, сообщает ТАСС. Согласно решению суда, руководители виновны в оказании услуг, повлекших смерть людей, а участвовавшие в тушении здания пожарные — в халатности.

«Суд установил, что <….> Богданова Юлия Александровна, Судденок Надежда Васильевна, Соболев Георгий Викторович совершили оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц. Кроме того, они нарушили требования пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — цитирует ТАСС судью Николая Быданцева.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Трое из восьми обвиняемых частично признали вину, отмечает «Ъ-Сибирь».

Среди них руководство «Зимней вишни», пожарные, охранник, а также представители компании по установке и обслуживанию пожарной сигнализации. Самого строгого наказания — 14,5 года лишения свободы — государственное обвинение потребовало для генерального директора компании-владельца торгового центра Богдановой. Самого мягкого — 5 лет и 6 лет колонии — соответственно для пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. Адвокаты же в прениях попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений.

Суд также установил вину еще трех фигурантов дела: руководителя компании «Сибирский интегратор», обслуживавшей систему пожарной безопасности, Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина и охранника торгового центра Сергея Антюшина.

Всего на скамье подсудимых по уголовным делам о пожаре в «Зимней вишне» оказались 15 человек. Судебный процесс по делу шел два года.