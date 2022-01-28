Кемеровский суд отклонил иск силовиков о компенсации 750 тысяч за работу на митингах

Центральный районный суд Кемерово отказал региональному управлению МВД, требовавшему взыскать с местных оппозиционеров 750 тысяч рублей за работу полиции на январских митингах. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология».

Ответчиками по иску полиции выступали экс-координатор кемеровского штаба Навального* Станислав Калиниченко и бывшая активистка штаба* Елизавета Славинская. Полиция требовала взыскать с них как с организаторов 752 тысячи рублей за работу сотрудников и расходы на бензин во время январских акций протеста в поддержку Алексея Навального.

Ранее этот же суд удовлетворил аналогичный иск, обязав активистов выплатить областному УМВД 693 тысячи за работу полицейских в их выходные дни. Тогда кроме Калиниченко и Славинской ответчиками были экс-активисты местного штаба Навального* Алена Сурова и Владимир Чигарев, а также видеоблогер Алена Михайлова-Чадаева.

Как писала «Тайга.инфо», для работы на протестном митинге 23 января в Кемерове задействовали 157 сотрудников (из них только 128 получили компенсацию на общую сумму 356,9 тыс. рублей). На митинге 31 января работали 150 полицейских (выплаты на общую сумму в 289 тыс. получили только 120 человек).

Напомним, в конце января по всей России проходили митинги в поддержку политика Алексея Навального, который вернулся в страну после отравления и был задержан в аэропорту. По данным «ОВД-Инфо», на акции 23 января силовики задержали более 4 тысяч человек, во время протестов 31 января — более 5,5 тысяч.

После этого в нескольких городах полиция подала иски против организаторов акций, потребовав возместить расходы на работу в выходные дни. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей. Аналогичные иски к оппозиционерам подали в Новосибирске (там полиция требует компенсацию в 5,8 млн за две протестные акции).

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года