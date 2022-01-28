Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Кемеровский суд отклонил иск силовиков о компенсации 750 тысяч за работу на митингах
Новости

Кемеровский суд отклонил иск силовиков о компенсации 750 тысяч за работу на митингах

ТВ2 ТВ2

Центральный районный суд Кемерово отказал региональному управлению МВД, требовавшему взыскать с местных оппозиционеров 750 тысяч рублей за работу полиции на январских митингах. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология».

Автор:  Тайга.инфо
Протесты в Кемерове
Автор:  Тайга.инфо
Протесты в Кемерове

Ответчиками по иску полиции выступали экс-координатор кемеровского штаба Навального* Станислав Калиниченко и бывшая активистка штаба* Елизавета Славинская. Полиция требовала взыскать с них как с организаторов 752 тысячи рублей за работу сотрудников и расходы на бензин во время январских акций протеста в поддержку Алексея Навального.

Ранее этот же суд удовлетворил аналогичный иск, обязав активистов выплатить областному УМВД 693 тысячи за работу полицейских в их выходные дни. Тогда кроме Калиниченко и Славинской ответчиками были экс-активисты местного штаба Навального* Алена Сурова и Владимир Чигарев, а также видеоблогер Алена Михайлова-Чадаева.

Как писала «Тайга.инфо», для работы на протестном митинге 23 января в Кемерове задействовали 157 сотрудников (из них только 128 получили компенсацию на общую сумму 356,9 тыс. рублей). На митинге 31 января работали 150 полицейских (выплаты на общую сумму в 289 тыс. получили только 120 человек).

Напомним, в конце января по всей России проходили митинги в поддержку политика Алексея Навального, который вернулся в страну после отравления и был задержан в аэропорту. По данным «ОВД-Инфо», на акции 23 января силовики задержали более 4 тысяч человек, во время протестов 31 января — более 5,5 тысяч.

После этого в нескольких городах полиция подала иски против организаторов акций, потребовав возместить расходы на работу в выходные дни. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей. Аналогичные иски к оппозиционерам подали в Новосибирске (там полиция требует компенсацию в 5,8 млн за две протестные акции).

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.