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Кемеровские силовики пришли с обыском к пятерым оппозиционерам

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Кемеровская полиция пришла с обысками в квартиры экс-сотрудников местного штаба Навального* Елизавете Славинской и Дмитрию Диденко, а также бывшей волонтерке штаба Дарье Романчук, сообщает «ОВД-Инфо»** со ссылкой на самих активистов. Также в Новокузнецке проходит обыск у активиста движения «Весна» Федора Регузова и экс-кандидата в Госдуму Дениса Шакина. С чем конкретно связаны обыски, пока неизвестно.

Автор:  Александр Балашов / 7х7
Елизавета Славинская после выхода из спецприемника в феврале

При этом Елизавету Славинскую, предположительно больную коронавирусом, везут на допрос в Следственный комитет, обыск у нее дома решили не проводить. «ОВД-Инфо» пишет, что в квартире Дмитрия Диденко выбили дверь, а его самого жестко задержали, сейчас обыск закончен, Диденко также едет на допрос в СК. 

Также обыски проходят в Уфе: полиция пришла к экс-координатору местного штаба Навального Лилии Чанышевой, бывшему юристу штаба Федору Телину, а также бывшим волонтерам штаба Альберту Гаскарову, Александре Масловой, Ольге Комлевой и Виктору Прядильщикову.

В июне Управление МВД по Кемеровской области потребовало почти 700 тысяч рублей от местных оппозиционеров за свою работу на зимних акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Почти половину суммы — 315 тысяч рублей — полиция потребовала взыскать с Елизаветы Славинской, которую в феврале отправили в спецприемник за анонс мероприятия, прошедшего за месяц до этого.

Обновлено в 11:45. Адвокат «ОВД-Инфо» сообщил, что обыски в Кемерово и Уфе проходят по одному и тому же делу. Возможно, речь идет о деле об экстремистском сообществе, возбужденном против Алексея Навального и его соратников. Дмитрию Диденко в полиции задавали вопросы о мессенджерах, соцсетях, пожертвованиях ФБК и деятельности в штабе Навального. Полиция также изъяла всю технику у Диденко и Дарьи Романчук. Кроме того, после обыска в Уфе местные силовики изъяли компьютер Ольги Комлевой и ее ребенка.

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года
**Издание внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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