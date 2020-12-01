Кемеровская таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Китай

Служба Кемеровской таможни по Томской области сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, зарегистрированной в Томске, по факту контрабанды леса на сумму более 15 миллионов рублей.





Незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, который был заключен злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие.





В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тысяч кубических метров (28 железнодорожных вагонов).