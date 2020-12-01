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01 декабря,
2020
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Новости

Кемеровская таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Китай

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Служба Кемеровской таможни по Томской области сообщает, что  возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, зарегистрированной в Томске, по факту контрабанды леса на сумму более 15 миллионов рублей.


Незаконная продажа лесоматериалов в Китай осуществлялась на основании подложных дополнительных соглашений к внешнеэномическому контракту, который был заключен злоумышленником три года назад с монгольской фирмой и на момент декларирования прекратил действие.


В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что таким образом директор организации в период с 2017 по 2018 годы отправил на территорию Китая лесоматериалов общим объемом более 2,5 тысяч кубических метров (28 железнодорожных вагонов).

Кемеровская таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Китай
Фото: ТВ2

Рыночная стоимость незаконным способом вывезенного леса составила более 15 миллионов рублей. Ответственность за данное преступление предусмотрена ч. 1 ст.  226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере).


Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Правда, имя правонарушителя и название его организации не сообщается.

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