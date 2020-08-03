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03 августа,
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Кемеровская таможня пресекла канал контрабанды леса из Томска на один миллион рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба кемеровской таможни. Преступление помогли выявить сотрудники областного УФСБ России по Томской области и УМВД.

Кемеровская таможня пресекла канал контрабанды леса из Томска на один миллион рублей

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Томске, занимался скупкой леса сомнительного происхождения. Приобретенный товар он совместно с неустановленной группой лиц отправлял автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании, чтобы показать законность происхождения древесины, злоумышленники использовали фиктивный пакет документов», — говорится в сообщении.

Кемеровская таможня пресекла канал контрабанды леса из Томска на один миллион рублей

Семь грузовиков, перевозивших контрабандный лес, задержаны и помещены на охраняемую стоянку. Согласно заявленной таможенной декларации стоимость почти 300 кубов пиломатериала преимущественно хвойных пород составляет более миллиона рублей. Реальная стоимость и ущерб, нанесенный государству, устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело за контрабанду пиломатериалов. В отношении подозреваемого выбрана мера – заключение под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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