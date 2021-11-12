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Кемеровская полиция потребовала с оппозиционеров еще 700 тысяч за работу на зимних митингах

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ГУ МВД по Кемеровской области подало второй иск к местным сторонникам Алексея Навального, признанным организаторами митингов в поддержку политика, которые прошли 23 и 31 января. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на адвоката Сергея Чувичкина.

Автор:  Тайга.инфо

Ответчиками по иску проходят экс-координатор кемеровского штаба Навального* Станислав Калиниченко, бывшие активисты штаба Елизавета Славинская, Алена Сурова и Владимир Чигарев, а также видеоблогер Алена Михайлова-Чадаева. Полиция требует с активистов 750 тысяч рублей за компенсации сотрудникам, работавшим на митингах в свои выходные дни. 

Ранее региональное управление МВД подало к ним иск, в котором требовало за работу на январских акциях протеста 698 тысяч. Таким образом, по сумме двух исков полиция планирует взыскать с оппозиционеров почти 1,5 млн рублей.

Как писала «Тайга.инфо», для работы на протестном митинге 23 января в Кемерове задействовали 157 сотрудников (из них только 128 получили компенсацию на общую сумму 356,9 тыс. рублей). На митинге 31 января работали 150 полицейских (выплаты на общую сумму в 289 тыс. получили только 120 человек).

Напомним, 9 ноября кемеровская полиция пришла с обысками в квартиры экс-сотрудников местного штаба Навального Елизавете Славинской и Дмитрию Диденко, а также бывшей волонтерке штаба Дарье Романчук. В Новокузнецке обыски прошли у активиста движения «Весна» Федора Регузова и экс-кандидата в Госдуму Дениса Шакина. Визиты полицейских были связаны с делом об экстремистском сообществе, возбужденном против Алексея Навального и его соратников.

Также полицейские приходили к уфимским сторонникам Навального: экс-координатору местного штаба Лилии Чанышевой, бывшему юристу штаба Федору Телину, а также бывшим волонтерам Альберту Гаскарову, Александре Масловой, Ольге Комлевой и Виктору Прядильщикову. После этого Чанышева стала первой арестованной по делу об экстремистском сообществе — ее отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее суд удовлетворил иск омской полиции к местным оппозиционерам, признанным организаторами митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Они должны будут выплатить за работу силовиков на митинге 450 тысяч рублей. Аналогичные иски силовики подали против оппозиционеров в других городах. Так, в Кирове, Уфе, Омске, Пензе и Ярославле суды взыскали с активистов суммарно более 5,8 млн рублей. В Новосибирске там полиция требует с активистов компенсацию в 5,8 млн, а в Кемерове местные полицейские оценили свои расходы в 700 тысяч.

*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года

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