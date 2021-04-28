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28 апреля,
2021
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Кемеровчанина задержали в Новосибирске с 4 кг наркотиков, спрятанных в пылесосе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Полицейские задержали в Новосибирске кемеровчанина, перевозившего в пылесосе более 4 кг синтетических наркотиков. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.


Следствие считает, что 37-летний житель Кемерова был наркокурьером: получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и продавал бесконтактным способом. Получив информацию, что на имя задержанного в Новосибирск поступила посылка, силовики провели операцию. 



Наркокурьер был задержан на выходе из склада после получения посылки. Как установили следователи, подозреваемый прибыл за посылкой из Кемерова, — сообщает пресс-служба новосибирского МВД. — В ходе досмотра оперативники наркоконтроля обнаружили в коробках пылесос и оборудование для мойки, из которых извлекли десять полимерных пакетов с веществом бежевого цвета.


Кемеровчанина задержали в Новосибирске с 4 кг наркотиков, спрятанных в пылесосе
Кемеровчанина задержали в Новосибирске с 4 кг наркотиков, спрятанных в пылесосе

Исследование установило, что изъятое вещество – это синтетический наркотик мефедрон. В отношении задержанного кемеровчанина возбуждены дела по статьям «приготовление к преступлению» и «распространение наркотиков в крупном размере». 


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