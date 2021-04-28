Кемеровчанина задержали в Новосибирске с 4 кг наркотиков, спрятанных в пылесосе

Полицейские задержали в Новосибирске кемеровчанина, перевозившего в пылесосе более 4 кг синтетических наркотиков. Мужчину поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новосибирской области.





Следствие считает, что 37-летний житель Кемерова был наркокурьером: получал оптовые партии наркотиков, фасовал их и продавал бесконтактным способом. Получив информацию, что на имя задержанного в Новосибирск поступила посылка, силовики провели операцию.







