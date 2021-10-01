Казино и четыре отеля появятся на Алтае в игорной зоне к 2025 году

В единственной в Сибири игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае инвестор планирует построить четыре отеля, казино и два слот-зала, сообщает ТАСС. По планам строительство завершится в 2025 году, рассказал агентству начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.
«Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырех отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста. Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края», — сказал Евгений Дешевых.
По его словам, сейчас на территории игорной зоны работают два инвестора — Altai Palace и «Золотая ласточка 8».
Ранее сообщалось, что «Золотая ласточка 8» планирует построить в игорной зоне до 2025 года многофункциональный развлекательный комплекс с казино. Стоимость проекта оценивалась в 3, 6 млрд рублей.
«Инвестор "Золотая ласточка 8" получил положительное заключение экспертизы документации в прошлом году на строительство развлекательного комплекса, провел ряд подготовительных работ: была проведена отсыпка подъездных путей, земляные работы. В текущем году по разным причинам, в том числе из-за пандемии, из-за смены состава учредителей, нужно актуализировать свой проект», — цитирует ТАСС Дешевых.
Напомним, в 2019 году в России начал действовать закон, по которому должны были закрыться все игорные предприятия. Их работа разрешается только в четырех игорных зонах в стране - в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в Калининградской области. Такая зона открылась и в Крыму. На Алтае «Сибирская монета» находится в предгорьях на границе с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Сейчас там работает лишь казино Altai Palace.
По информации управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края, в 2021 году игорную зону в Сибири посетили более 144,5 тыс. человек, на 35% больше, чем в 2020 году.