Казино и четыре отеля появятся на Алтае в игорной зоне к 2025 году

В единственной в Сибири игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском крае инвестор планирует построить четыре отеля, казино и два слот-зала, сообщает ТАСС. По планам строительство завершится в 2025 году, рассказал агентству начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

«Действующий инвестор Altai Palace заявил о дальнейших планах по развитию территории. Концепцией предусмотрено строительство с завершением в 2025 году четырех отелей на 830 мест размещения, двух слот-залов и казино, а также сопутствующей инфраструктуры. Altai Palace позиционирует себя не только как игорное заведение, но и как развлекательный комплекс для отдыха людей разного возраста. Реализация инвестором данных планов позволит разнообразить турпродукт Алтайского края», — сказал Евгений Дешевых.

По его словам, сейчас на территории игорной зоны работают два инвестора — Altai Palace и «Золотая ласточка 8».