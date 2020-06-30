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30 июня,
2020
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«Каждый голос важен»: Владимир Путин призвал всех к голосованию по поправкам

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Владимир Путин обратился к россиянам перед предстоящим днем всеобщего голосования по поправкам. Президент еще раз отметил, что они вступят в силу только если за них проголосуют россияне. Он также призвал сограждан прийти на участки и выразить свое мнение.

«Каждый голос важен»: Владимир Путин призвал всех к голосованию по поправкам

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.  Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков. Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твердая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — сказал Владимир Путин.


Он отметил, что голосование специально идет несколько дней.


«1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — подчеркнул президент.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.  В Томской области открылись 773 участка. В Томске 213 традиционных и 26 мобильных избирательных участков. По данным ЦИК, в голосовании поучаствовали больше 200 тысяч жителей Томской области. Явка в регионе превысила 27%.


Явка по России уже составила больше 45%. Экзит-пол ВЦИОМ показывает, что 76% проголосовавших одобряют предложенные поправки. При этом с критикой поправок выступил ряд политических партий — КПРФ, «Яблоко».


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