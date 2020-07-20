«Каждая заявка рассматривается вручную»: как томичи пытаются вернуть деньги за авиабилеты

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После постановления Правительства авиакомпании получили право выдавать ваучеры без согласия клиента. Подать заявление на возврат денег можно будет только спустя три года после дня вылета. Исключение делается только для льготников-инвалидов I или II группы, ветеранов ВОВ, людей, сопровождающих инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы и членов многодетных семей — они могут подать заявление сразу, даже до дня вылета.

Еще в марте из-за коронавируса в России начали отменять авиаперелеты — как международные (авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта), так и внутренние. Авиакомпании столкнулись с большим потоком пассажиров, желающих вернуть деньги за билет. Некоторые перевозчики уже в апреле стали настойчиво предлагать вместо денежных компенсаций сертификаты (ваучеры) как «самый быстрый и простой способ для возврата билета». Рассказываем, с какими трудностями столкнулись томичи при возврате билетов, и что делать, если компания отказывается компенсировать затраты после отмены рейса.

Томич Владислав Миллер начал готовиться к отпуску зимой 2019 года, в Азии уже начиналась эпидемия коронавируса, поэтому были куплены билеты на рейс S7 в Черногорию. Но уже к середине марта коронавирус пришел в Европу, и Владислав решил отменить поездку. Поскольку тариф был возвратным, а потока обращений в поддержку еще не было, авиакомпания сразу вернула деньги за билеты — но не за провоз сверхгабаритного груза (мужчина хотел взять с собой спортивный велосипед, за его перевозку он заплатил почти 8 тысяч рублей). Вернуть эти деньги Владислав не может уже четыре месяца — в последний раз он обращался в поддержку 9 июля — его заявка все еще находится в очереди.

В комментарии ТВ-2 пресс-секретарь S7 ответила, что компания получает большое количество заявок на возврат средств, и задержки по обращениям связаны с тем, что все заявки обрабатываются вручную. На вопрос о том, будет ли S7 выдавать клиентам ваучеры без их согласия, она ответила, что постановление Правительства компания пока не комментирует.

Анна Маликова (ей из-за коронавируса пришлось отменить отпуск в Японии) подала заявку на возврат денег за билет в конце марта — уже после объявления о том, что Россия прекратит авиасообщение с другими странами. После полутора месяцев общения с поддержкой S7, где Анне вместо возврата денег предлагали оформить сертификат, ее заявку все-таки зарегистрировали. Но вернуть деньги жительница Томска смогла через техподдержку банка, картой которого оплачивала билеты.

Но отменяют из-за COVID-19 не только международные рейсы — томичка Антонида Слепышева узнала об отмене рейса Томск —Симферополь только потому, что постоянно мониторила сайт авиакомпании Nordwind. Но стал ли причиной отмены рейса коронавирус, неизвестно, этого в поддержке компании не объяснили, хотя заявку на возврат средств зарегистрировали.

Когда жительница Северска Татьяна Кузьминых попыталась вернуть деньги за отмененный рейс в Санкт-Петербург, в техподдержке «Уральских авиалиний» ей ответили, что «на данный момент возврат денежными средствами не осуществляется», и предложили оформить возврат бонусами, сертификатом или поменять билеты. С чем связан отказ вернуть деньги, компания не объяснила.



Ни Nordwind, ни «Уральские авиалинии» на запросы ТВ2 не ответили.