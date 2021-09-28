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Каждый третий автомобилист в Томской области предпочитает серые автомобили

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Каждый третий автовладелец в Томской области предпочитает серые или серебристые машины. К такому выводу пришли эксперты автомобильного сайта Дром, изучив с начала 2021 года более миллиона объявлений о продаже авто по всей России. На втором месте по популярности у томичей — белые автомобили. Такой была почти каждая пятая машина (19%), приобретенная в 2021 году на вторичном рынке региона. Замыкают тройку лидеров черные авто — их выбрали 15% водителей. 

Цветные автомобили занимают треть рынка Томской области — 33%. Среди них самым популярным цветом является синий (11%). Красные машины выбирают 8% автолюбителей, зеленые — 7%, коричневые и бежевые — по 3% водителей. Количество желтых и фиолетовых машин составляет менее 1%. 

Эксперты также изучили влияние цвета машин на скорость продажи. Оказалось, что цвет не является решающим фактором при покупке на вторичном рынке и не влияет на скорость продажи. Гораздо чаще покупатели смотрят на цену и состояние машины. Но если говорить в целом, россияне предпочитают практичность и выбирают цвета, которые требуют меньшего ухода.

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