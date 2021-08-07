Опрос: каждый пятый томич работает в помещении без окон

Несмотря на то, что многие компании в последние годы переезжают в современные офисы и бизнес-центры, немало россиян продолжают работать в некомфортной обстановке. В том числе и в Томске. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько томичей ежедневно работают в непростых условиях.

По данным онлайн-опроса, который проводился с 29 июля по 4 августа, 17% опрошенных томичей ежедневно работают в помещениях без окон, а 15% — в полуподвальных помещениях и на цокольных этажах, где окна находятся на уровне тротуара. Чаще всего такие помещения арендуют компании из сферы услуг, общепита, производства, продаж и дополнительного образования.

При этом лишь 8% опрошенных уверены, что отсутствие в офисе естественного света напрямую влияет на здоровье и самочувствие, а остальные — не считают это проблемой, если зарплата и работодатель в целом устраивают.