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Опрос: каждый десятый томич при поиске работы сталкивался с дискриминацией

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Несмотря на то, что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при отборе кандидатов, каждый десятый томич сталкивался с дискриминацией при поиске работы. Это выяснил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Согласно онлайн-опросу, который был проведен среди респондентов от 18 до 55 лет, 12% томичей сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей. При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин, почему им отказали в приеме на работу, опрошенные указали возраст (49%), внешность (лишний вес или «неевропейский типаж» - 16%), а также национальность (7%). 

Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства. «Неправильная» национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе.

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